Vereador Quinzé, de Duque de Caxias, é morto a tiros na Baixada Fluminense

Vereador Quinzé foi morto neste domingo (12) (Foto: Facebook/Reprodução)

De acordo com informações da PM, o parlamentar estava sozinho na rua quando foi baleado por um atirador a bordo de um carro branco

O vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Joaquim José Santos Alexandre, conhecido como Quinzé, de 66 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (12).

De acordo com informações da Polícia Militar fluminense, o parlamentar estava sozinho na rua, na Avenida Estácio de Sá, em São João de Meriti, quando um Hyundai Creta branco passou pela rua e um homem atirou contra ele, por volta de 20h15.

Segundo a PM, as testemunhas não conseguiram anotar a placa do carro e nem pegar as características do atirador.

O resgate foi acionado, mas o vereador, que era ex-policial militar, morreu ainda no local. A polícia ainda não sabe quantos criminosos estavam envolvidos na ação.

O caso será registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

12/09/2021

