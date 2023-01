Motociclista morre após acidente e motorista foge sem prestar socorro,em Novo Progresso

Fatalidade ocorreu na madrugada deste sábado (28), na BR-163; O condutor da carreta fugiu sem prestar socorro à vítima. (Fotos: Reprodução)

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

Acidente entre carreta e moto deixa uma vítima, em Novo Progresso.

Neste sábado (28), por volta das 02h10, foi informado à polícia sobre um acidente de trânsito com vítima ocorrido na BR-163, em Novo Progresso. Ao chegar no local, a polícia já encontrou o local isolado.

Segundo informações, uma carreta havia colidido com uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, matando o condutor da moto, identificado como João Batista de Oliveira.

E o condutor da carreta, que ainda não foi identificado, evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima. A Polícia Civil foi informada do ocorrido para que sejam tomadas as providências cabíveis.

