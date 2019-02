Milho verão com safra menor expectativa de preço maior na saca para o consumidor progressense

Milho verão com safra menor expectativa de lucro maior para o produtor na região de Novo Progresso

No Brasil a expectativa da safra de milho verão já é menor do que a esperada

A safra 2018 de milho verão já é inferior a milhões de hectares pela primeira vez na história desde o início dos levantamentos da Conab em 1976.

Com preços pressionados no mercado interno, e o fator climático [atraso das chuvas] a área de milho verão voltou a recuar no Brasil na safra 2017/18, de acordo com o relatório AgroInfo, divulgado pelo Rabobank.

Considerando as cotações do cereal em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, os três principais estados produtores de milho verão no Brasil, as cotações observadas nesse período são as menores desde o final de 2014.

As previsões apontam para redução da oferta e aumento da demanda mundial na safra 2017/2018.

Diante disso, a expectativa é de preços firmes para o cereal na temporada que se inicia no país.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma redução da área de milho de primeira safra (milho de verão) em 9,6%, ou seja, 528,10 mil hectares a menos, em relação à safra anterior.

Tal perda de espaço justifica-se pela substituição do cereal por outras culturas com maior liquidez e rentabilidade, principalmente a soja, que se consolidou como principal cultura de verão no país.

Em relação à produtividade, também é aguardada uma queda tanto no milho de primeira safra (9%) como de segunda safra (0,3%), devido as adversidades climáticas nesse ciclo.

Dessa forma, está prevista uma queda de 5,7% na produção brasileira em 2017/2018, frente a 2016/2017. A expectativa é de 92,22 milhões de toneladas, frente as 97,84 milhões de toneladas colhidas na safra passada.

Milho na região

Já para a demanda regional mesmo com baixo consumo e produção , é aguardado aumento considerável, o milho consumido vem do Mato Grosso, área plantada na região não supre a necessidade do consumo local [regional]. O custo frete do produto eleva o preço para o consumidor progressense.

No mercado no Mato Grosso,a expectativa é de preços firmes até a colheita da safra de verão, o mercado já oscila e varia entre 20 e 27 reais no MT.

Porém, vale lembrar que a condição climática foi desfavorável e revisões para baixo da produção poderão dar sustentação às cotações até junho/julho.

O que afeta o preço do milho

O mercado do milho é muito mais volátil que o mercado do boi, muda muito mais rapidamente. As grandes empresas ficam atentas às divulgações dos relatórios do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) para se prepararem e se posicionarem. Já o produtor, muitas vezes, deixa para comprar este insumo quando precisa.

VEJA COTAÇÃO DO DIA 30/04/2018 no MT

