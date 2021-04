Vovó de 100 anos ganha bolo e visita de fotografa em Novo Progresso

Quem já teve o privilégio de estar com uma pessoa centenária ?

Eu tive

Ela mora no Município de Novo Progresso PA , na comunidade de Alvorada da Amazônia há mais de 40 anos.

Quem me acompanha aqui,sabe que sou apaixonada por pessoas idosas e sempre que posso também os fotografo . Quando fiquei sabendo da história da dona Porfiria Vieira que completou seus 100 anos no último domingo 11 de abril de 2021 não pensei 2x e fui atrás de conseguir passar um tempinho com ela e a família e claro fazermos um registro lindo que ficará para as futuras gerações .

Obrigada de todo coração a família da Vovó Porfiria que me recebeu com todo carinho, as minhas amigas que amo dona Laurete Bertol e Juliana Bertol por ter feito essa ponte entre mim e ela , e meu esposo claro Jorge Tadeu Fotógrafo que me apóia em todos meus sonhos

Bolo Vanne Cartiëll