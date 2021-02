Vulcão Etna entra em erupção e causa tremores na Itália

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Último Segundo

O vulcão Etna é um dos mais conhecidos na Europa . Com os seus 3,3 mil metros, ele é tido como o mais ativo do continente e repercutido por suas erupções acontecendo por 2,7 mil anos.

Na manhã de hoje, uma fumaça branca saía da superfície do vulcão, mas o mesmo não apresentava mais explosões de larva, como as que iluminaram o céu na noite de ontem.

O vulcão já mostrava sinais de atividade há algumas semanas. Além da liberação de fumaça, foram percebidos pequenos sismos no local. Na noite de ontem (3), por volta das 21h (17 no horário de Brasília), ele começou a entrar em erupção.

Ovulcão Etna entrou em erupção e provocou tremores de baixa intensidade na ilha da Sicília, no sul da Itália, na noite da última quarta-feira (3). As informações foram confirmadas pelo Instituto Nacional de Vulcanologia.

You May Also Like