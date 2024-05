Rapper morre após atirar acidentalmente na própria cabeça durante live; vídeo

(Foto: Reprodução)- Rapper Rylo Huncho, de 17 anos, se matou acidentalmente enquanto fazia uma live nas redes sociais. Ele foi encontrado no último dia 15.

Um rapper de 17 anos se matou acidentalmente nos Estados Unidos, enquanto fazia uma live nas redes sociais. Rylo Huncho foi encontrado morto na última quarta-feira (15/5) em Suffolk, no estado da Virgínia. As imagens do ocorrido acabaram circulando na web e a polícia confirmou a informação ao The New York Post.

No vídeo, Huncho cantava para uma câmera, enquanto dançava com uma pistola com laser verde. Em um determinado momento, ele desativou a trava de segurança e apontou a arma para a cabeça. O músico, então, disparou e foi jogado para fora do enquadramento da câmera.

Rapper era filho único

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do garoto. Um primo de Huncho contou que ele era filho único de mãe solo e, por isso, abriu uma vaquinha para ajudar a familiar do artista.

“Suicídio/acidental foi a causa de sua morte, ainda estamos tentando descobrir o porquê. Mas qualquer coisa, quero dizer, qualquer coisa pode ajudá-la neste momento de necessidade”, revelou o primo de Huncho.

Fonte: RIC MAIS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2024/10:54:35

