Walter Salles, diretor de ‘Ainda Estou Aqui’, é o terceiro cineasta mais rico do mundo

Walter Salles no set de ‘Ainda estou aqui’, filme cotado para o Oscar 2024. (Foto: Divulgação/Alile Dara Onawale)

No ranking da Forbes, o cineasta brasileiro fica atrás apenas de George Lucas e Steven Spielberg; saiba o valor da fortuna bilionária.

O cineasta brasileiro Walter Salles, diretor do aclamado filme “Ainda Estou Aqui”, tem sido destaque na temporada de premiações, mas também chama atenção por ser o terceiro cineasta mais rico do mundo, segundo o ranking em tempo real da Forbes.Com uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões (cerca de R$ 26,1 bilhões), Salles está atrás apenas de gigantes do cinema mundial, George Lucas e Steven Spielberg, que possuem patrimônios de US$ 5,3 bilhões (aproximadamente R$ 30,7 bilhões).

Walter Salles compareceu à cerimônia do Globo de Ouro no último domingo (5), em Los Angeles, para celebrar as indicações de seu filme “Ainda Estou Aqui” na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa e da atriz Fernanda Torres, que levou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama. A produção, disponível no Globoplay, conta a emocionante história real de Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, e tem gerado grande expectativa para o Oscar 2024.

Quem é Walter Salles?

Aos 68 anos, Walter Salles é um dos nomes mais importantes do cinema nacional e internacional. Responsável por obras consagradas como “Central do Brasil” (1998) e “Diários de Motocicleta” (2004), ele também dirigiu filmes como “Abril Despedaçado” (2001) e produziu o aclamado “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles. Sua trajetória artística é marcada por prêmios, incluindo o de Melhor Roteiro no Festival de Cinema de Veneza, conquistado por “Ainda Estou Aqui”.Além de seu legado no cinema, Salles é um dos herdeiros da tradicional família Moreira Salles, que possui participação expressiva em setores bancários e industriais. Ele é filho do embaixador Walther Moreira Salles e da embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves Moreira Salles. Seus irmãos, o banqueiro Pedro Moreira Salles e do documentarista João Moreira Salles, também são bilionários.Sua fortuna é vinculada, em grande parte, ao Itaú Unibanco, maior banco da América Latina, e à mineradora CBMM, líder global na exploração de nióbio.

Além disso, Salles ocupa a 760ª posição no ranking global de bilionários da Forbes.

