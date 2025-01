(Foto: Captura de tela / Instagram / Placas história) – O que era para ser um simples mural com um pequeno aviso, acabou se tornando uma cena humorada que ganhou olhares

Existe um ditado na vida do trabalhador brasileiro que é muito verdadeiro e diz o seguinte: “se tem placa, é porque tem história”. Quem viu alguma já sabe.

Assim, um registro de uma placa com bastante humor e ironia fixado na parte da frente de um estabelecimento comercial viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um simples mural com um pequeno aviso, acabou se tornando uma cena humorada que ganhou olhares e atenção das pessoas. A placa acabou chamando atenção mais que o normal.

Placa colocada na porta de bar chama a atenção dos clientes

Uma placa fixada na entrada de um bar trouxe uma mensagem em tom de ironia e humor para as pessoas que passavam. O recado fixado no portão causou várias reações nos comentários.

Na imagem publicada no Instagram da “@placashistoria”, o aviso aparece em tela grande, com uma frase bem sucinta e direta.

Assim, o texto da placa trazia um recado de autoajuda para as pessoas que passavam em frente ao bar sobre como elas deviam se portar diante de alguns problemas que temos em determinadas áreas da vida.

Havia na placa dois tipos de mensagem. A primeira é para se atentar a alguns tipos de problemas que todo mundo tem e em diversas áreas sociais. Já a segunda mensagem dizia respeito sobre o que dava pro bar fazer para você em relação a isso tudo.

A mensagem principal era para tomar uma dose para relaxar, porque, afinal, problema todo mundo tem e o bar não poderia ajudar geral.

Na placa, fixada no portão com grade, a mensagem dizia: “Você está com problema no amor, trabalho, faculdade ou com a sogra? Infelizmente não podemos te ajudar com isso, mas podemos te ajudar a esquecer essas coisas enquanto bebe 3 litrões de Skol por R$ 17,00.”

