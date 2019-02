Chefe de tráfico internacional, brasileiro movimentou R$ 500 mi

Polícia deflagrou Operação Efeito Dominó nesta terça-feira em seis Estados e no DF contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal desarticulou nesta terça-feira (15) um grupo de doleiros que lavavam dinheiro utilizado pelo tráfico internacional de drogas a mando de Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, apontado como um dos maiores narcotraficantes da América Latina, segundo a polícia. Ele teria movimentado R$ 500 milhões entre 2014 e 2017, apenas com o dinheiro do tráfico. Ao todo, a operação prendeu oito pessoas.

Planilhas encontradas pela PF durante a investigação sobre o Cabeça Branca indicam que o suspeito negociou 27 toneladas de cocacína em três anos. Na época, ele teria recebido US$ 140 milhões.

O suspeito foi preso em julho de 2017 durante a Operação Spectrum. “O Cabeça Branca era muito restrito, eram poucas as pessoas que tinham contato direto com ele. E todos os presos hoje tinham relação com ele”, afirmou o delegado Roberto Biasoli.

A Operação Efeito Dominó é um desdobramento da Spectrum. Cerca de 90 policiais federais cumpriram 26 ordens judiciais, sendo 18 mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária no Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

Como resultado, a PF desarticulou uma rede de doleiros que o Cabeça Branca utilizava para lavar o dinheiro proveniente do comércio internacional de drogas. “O núcleo principal de doleiros delatores foi preso durante a operação”, afirma.

A pasta informou, ainda, que há relação entre os doleiros usados pelo tráfico com pessoas investigadas na Operação Lava Jato. Um dos envolvidos é o Carlos Alexandre, mais conhecido como Ceará, delator da Lava Jato.

“Quanto ao operador financeiro (“doleiro”) já investigado da Operação Lava Jato, chama atenção o fato de ter retornando às suas atividades ilegais mesmo tendo firmado acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República e posteriormente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal Federal serão comunicados sobre a prisão do réu colaborador para avaliação quanto a ‘quebra’ do acordo firmado”, afirmou a PF.

O delegado informou, por exemplo, que dois quartos de um hotel em São Paulo eram utilizados como o local para a troca de dinheiro. “O grupo é reservado. Após a prisão do Cabeça Branca, eles mantinham um estilo de vida mais tranquilo. Nada exótico”, disse.

