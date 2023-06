WhatsApp agora permite silenciar ligações de desconhecidos; veja como funciona

WhatsApp agora permite silenciar ligações de números desconhecidos — Foto: Divulgação/WhatsApp

Com o recurso ativado, as ligações telefônicas dentro do aplicativo não farão o celular tocar, mas elas ficarão registradas na aba ‘Chamadas’.

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (20) um novo recurso para que os usuários possam silenciar chamadas de números desconhecidos dentro do aplicativo. A novidade estará disponível “a partir desta semana”, disse a empresa.

Segundo o WhatsApp, as ligações silenciadas não farão o seu celular tocar, mas elas estarão visíveis na lista de chamadas. “A funcionalidade ajuda a excluir automaticamente spam, fraudes e chamadas de pessoas desconhecidas para uma maior proteção”, disse o WhatsApp.

Na tela de privacidade do aplicativo, aparecerá uma opção em que é possível bloquear as ligações indesejadas. Veja como funciona:

No iPhone, na tela inicial do aplicativo, toque em “Configurações” (ícone de engrenagem). No Android, clique nos três pontinhos;

Em seguida, vá em “Privacidade”;

Toque em “Chamadas” e ative a função “Silenciar pessoas desconhecidas”.

O WhatsApp também apresentou o “Verificação de Privacidade”, função que permite ao usuário checar e configurar sua privacidade no app de mensagens.

“A opção ‘Iniciar verificação’, nas suas configurações de privacidade, levará você a diversas camadas de privacidade que reforçam a segurança das suas mensagens, chamadas e informações pessoais”, disse a empresa.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/09:34:56

