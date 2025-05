Cantor de 39 anos morre após cair de escada e bater a cabeça

A morte de Douglas Hernandes chocou os fãs do cantor de 39 anos. | Divulgação

A morte do cantor Douglas Hernandes, aos 39 anos, choca fãs e a comunidade musical. Um acidente trágico que deixa um legado de amor e superação.

A notícia da morte de um ídolo impacta mais do que no círculo familiar e de amizade da vítima, já que os fãs também enfrentam o processo de luto pela perda de alguém que admiravam.

Por isso a notícia da tragédia com o cantor Douglas Hernandes aos 39 anos chocou profundamente seus fãs e toda a comunidade musical. Conhecido por sua voz poderosa e presença cativante, Douglas era um dos artistas mais celebrados na região de Santo Cristo, Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu de forma inesperada, quando caiu de uma escada e bateu a cabeça, levando-o a óbito.

Douglas Hernandes iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência. Com talento nato, rapidamente conquistou o público local e, aos poucos, expandiu seu alcance para outras regiões do Brasil. Suas músicas, que muitas vezes abordavam temas de amor e superação, ressoavam profundamente com seus ouvintes,

Acidente

O acidente que resultou na morte de Douglas foi um golpe inesperado. Durante a montagem de um cenário para um de seus shows, uma escada caiu, atingindo sua cabeça de forma fatal. Embora tenha recebido atendimento médico imediato, infelizmente, os ferimentos foram irreversíveis.

A notícia da sua morte rapidamente se espalhou, gerando uma onda de comoção entre os fãs e a comunidade artística. Muitos artistas usaram as redes sociais para expressar seu pesar e homenagear o legado de Douglas, destacando sua contribuição inestimável para a música regional.

Fonte: Metrópoles / Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/13:12:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...