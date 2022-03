(Foto:© Reprodução Getty) — Rock tinha brincado com a aparência da mulher de Will Smith, dizendo que ela parecia uma personagem de “G.I. Jane 2”, que é careca.

Will Smith dá tapa em Chris Rock em momento tenso da cerimônia do Oscar

O ator WIll Smith levantou da cadeira na cerimônia do Oscar e bateu no comediante Chris Rock, que estava no palco e havia feito uma piada com Jada Pinkett Smith, mulher do protagonista de “King Richard”. Depois, Smith voltou à cadeira e gritou duas vezes “tire o nome da minha mulher da porra da sua boca”. (A informação é do Folhapress)

Rock tinha brincado com a aparência da mulher de Will Smith, dizendo que ela parecia uma personagem de “G.I. Jane 2”, que é careca.

Jada Pinkett Smith sofre de alopecia, doença genética que leva a perda de cabelo, e desde 2018 fala frequentemente sobre o assunto nas redes sociais.

O clima na cerimônia ficou tenso, já que não estava claro se o movimento de Smith havia sido em tom de piada ou não. Um silêncio constrangedor de vários segundos se seguiu e Rock parecia abalado, ainda que continuasse sorrindo. “Aí está um grande momento de televisão ao vivo”, ele disse.

Jornalista da The Hollywood Reporter, especializada na cobertura da indústria cinematográfica, Scott Feinber divulgou no seu perfil nas redes sociais um vídeo que mostra Will Smith sendo puxado de lado e reconfortado por Denzel Washington e Tyler Perry durante o intervalo comercial da transmissão. A certa altura, o ator parece limpar as lágrimas dos olhos.

Minutos depois do ocorrido, Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por “King Richard”. Ele venceu competidores fortes como Benedict Cumberbatch, Denzel Washington, Andrew Garfield e Javier Bardem.

Muito emocionado e chorando, ele disse que seu personagem, Richard Williams, era um “forte defensor de sua família”, o que gerou burburinhos da plateia. Ele pediu desculpas à Academia e aos indicados ao seu redor, dizendo que quer ser um recipiente de amor. “Amor faz com que você faça coisas malucas.”

“Nesse ramo, você tem que aguentar pessoal falando besteiras sobre sua família e não responder”, e citou conselho que recebera de Denzel Washington pouco antes. “Este é o seu maior momento, é quando o diabo vem tentá-lo.”

Ele terminou, num tom mais leve, afirmando que esperava que a Academia o convidasse de volta para a cerimônia.

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/07:37:57

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

