Homem sofre descarga elétrica ao tentar restabelecer energia sem proteção

Elizeu Lima, de 32 anos, morreu após tentar encaixar uma canaleta que havia se soltado de um transformador, ligado à rede de alta tensão, na comunidade de Umarizal-Florestão Centro, localizada na zona rural do município de Baião, às margens da Br-422, no Baixo Tocantins. O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (24). Com informações da página Notícias do Pará Aqui.

Pessoas que presenciaram o acidente informaram que o homem era conhecido por se arriscar ao fazer o procedimento de restabelecimento de energia nas proximidades de Boa Vista, Parita e Florestão Centro, onde residia. No dia do acidente, após Elizeu sofrer uma forte descarga elétrica, moradores da área ainda tentaram socorrê-lo e o levaram de carro para Cametá, entretanto, ao chegarem na cidade, constataram que ele já havia falecido.

A vítima não usava equipamentos de segurança para fazer esse tipo de procedimento, que é altamente arriscado, informaram as testemunhas. A peça que liga a rede de alta tensão ao transformador é popularmente conhecida como “canela”. Pessoas que realizam o procedimento são chamados de “batedor de canela”, como era o caso de Elizeu. Habitantes da região afirmaram que em algumas comunidades da zona rural é comum que algumas pessoas se arrisquem para reconectar a peça ao transformador.

Quando a “canela” solta, interrompe o abastecimento de energia para as residências. Na região onde aconteceu o acidente com o Elizeu, ocorrem frequentes coletas entre os colonos para custear os serviços dos “batedores de canela”. Moradores da área dizem que isso ocorre por conta da demora do atendimento da distribuidora de energia elétrica na região, com isso, algumas pessoas acabam arriscando suas vidas realizando a prática.

“Infelizmente a falta de informação pode trazer esse tipo de tragédia. Rapaz novo, pai de família ,interrompe sua vida de forma trágica, e nós da população ficamos a mercê desse tipo de situação devido a nossa companhia de energia não oferecer suporte adequado e não fazerem seus devidos trabalhos,” afirmou um colono

