Xuxa é internada em São Paulo e passa por cirurgia

Xuxa está internada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. | (Reprodução/Instagram)

Xuxa Meneghel, 61, foi internada em São Paulo para cirurgia e se recupera para a turnê ‘A Última Nave’.

Xuxa Meneghel, 61, foi internada nesta terça-feira (21), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e passou por uma cirurgia no joelho.

Equipe da apresentadora informou para Splash que Xuxa Meneghel passou por uma artroscopia de joelho. O procedimento médico já estava agendado para artista poder se recuperar 100% para a turnê “A Última Nave”.

“Já estava agendada essa cirurgia no joelho. A Xuxa tem treinado todos os dias, ela está super no auge da atividade física, e temos uma turnê grande no segundo semestre. Então, a Xuxa achou melhor fazer logo essa cirurgia para estar 100% até lá”, disse Tati Maranhão, assessora de Xuxa Meneghel.

Em contato com a reportagem, o Hospital Vila Nova Star detalhou que o procedimento médico durou 20 minutos e não houve intercorrências. Ela se encontra bem, já caminha e está se alimentando normalmente.

Artista tem previsão de alta médica nesta quarta-feira (22). O tempo de recuperação de uma artroscopia no joelho pode variar de 1 a 2 semanas e 6 a 12 semanas para retomada de exercícios físicos.

Xuxa Meneghel irá realizar a turnê “A Última Nave” no segundo semestre de 2025. O projeto irá percorrer o Brasil para celebrar os 40 anos de carreira da artista.

Fonte: Péterson Neves/Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/10:38:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...