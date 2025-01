Boletim médico de Lexa é atualizado; entenda o quadro

Família da cantora pede orações | (Foto: Reprodução)

Lexa, grávida de 23 semanas, enfrenta complicações graves na gestação. Hospital divulga nota. Acompanhe as atualizações.

Agravidez é um período repleto de expectativas e alegrias, mas também pode apresentar desafios, especialmente quando se trata de gestações classificadas como de risco. O repouso adequado e o acompanhamento médico são essenciais para garantir a saúde da mãe e do bebê.

Na noite da última quarta-feira (22/1), o Hospital e Maternidade Santa Joana divulgou um boletim médico preocupante sobre o estado de saúde da cantora Lexa, que está internada em estado grave devido a complicações na gestação.

Grávida de 23 semanas, Lexa foi diagnosticada com eclâmpsia, uma condição que demanda atenção redobrada. Segundo o boletim, a paciente, identificada como Léa Cristina Araújo da Fonseca, está na Unidade Semi Intensiva para monitoramento do seu estado clínico e do desenvolvimento de sua filha.

“O Hospital e Maternidade Santa Joana informa que a paciente Léa Cristina Araújo da Fonseca (Lexa) está internada na Unidade Semi Intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento de sua bebê”, revelou a nota. Apesar da gravidade do quadro, a equipe médica afirmou que Lexa se encontra estável e está sendo assistida por especialistas em obstetrícia e medicina materno-fetal.

A mãe da cantora, Darlin Ferrattry, também se manifestou nas redes sociais, pedindo orações e apoio em um momento tão delicado. “Quero pedir a todos que estão preocupados com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentando, orem por nós”, escreveu a empresária, que tem acompanhado a filha no hospital.

Ricardo Vianna, noivo de Lexa e pai da bebê, também expressou sua preocupação e pediu respeito à privacidade da família durante este período difícil: “Obrigado pelo carinho e preocupação de todos. Eu gostaria muito da ajuda de vocês para respeitarem esse momento”, disse ele, ressaltando que toda a energia está voltada para a recuperação de Lexa e da filha.

A situação é ainda mais crítica para a bebê, que inspira cuidados. Os médicos informaram que, atualmente, Sofia tem apenas 25% de chances de sobreviver, mas esses números podem melhorar ao completar 24 semanas de gestação. A eclâmpsia, que se caracteriza por uma elevação significativa da pressão arterial, é uma condição que pode levar a complicações severas, como o descolamento da placenta e o nascimento prematuro.

Diante das circunstâncias, a assessoria de Lexa anunciou a decisão de adiar todos os compromissos de trabalho da cantora, priorizando sua saúde e a do bebê. “A saúde da Lexa é nossa prioridade neste momento”, informou a equipe por meio de um comunicado oficial.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/10:38:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...