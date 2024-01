Anvisa faz concurso público com salário inicial de R$ 16 mil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai oferecer um concurso público com vagas para diversas áreas.

Concursos públicos são as formas mais “simples” de conseguir uma vaga na mercado de trabalho e a tão sonhada estabilidade financeira. Para passar em um concurso disputado, o candidato precisa abrir mão de muitas coisas para focar nas provas, afinal, “simples” não quer dizer “fácil”.

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que visa selecionar 50 especialistas em regulação e vigilância sanitária. A remuneração oferecida é de R$ 16,4 mil, e todas as etapas do concurso serão realizadas em Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 160, e o prazo para inscrições se encerra em 16 de fevereiro.

As provas objetivas e discursiva estão agendadas para o dia 21 de abril, no período da tarde. O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva serão divulgados em 21 de maio. A condução do certame ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O concurso será dividido em duas etapas. A primeira consistirá em provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, além da avaliação de títulos, de caráter classificatório. A segunda etapa corresponderá ao curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

As 50 vagas contemplam especialistas em regulação e vigilância sanitária distribuídas em quatro áreas. Podem concorrer candidatos com formação superior em áreas como: engenharia química, química, bioquímica, engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia agronômica, farmácia, biologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, fisioterapia, veterinária, análise de sistemas, ciência da computação, processamento de dados, sistemas de informação, informática, engenharia da computação, engenharia de sistemas e engenharia de redes.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/19:22:01

