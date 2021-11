Aconteceu neste último final de semana, a 1° Copa Comercial Mariano de Voleibol Masculino e 1 ° Desafio Feminino de Voleibol, com participação de 8 equipe masculinas e 2 equipes femininas .

O evento aconteceu no ginásio municipal de esportes nos dias 13 e 14 de novembro , sendo uma realização da Prefeitura Municipal, Departamento de Esportes, Carlos Alexandre (Árbitro Nacional), com a colaboração do Professor Denny Couto e Adriano Ribas.

A Copa Comercial Mariano iniciou-se no sábado e teve sua grande final no domingo, entre as equipes AASV SINOP MT X ITAITUBA PA, onde em um jogo muito equilibrado AASV sagrou-se campeã pelo placar de 2 sets a 1, conquistando assim a 1° Copa Comercial Mariano de Voleibol Masculino de Novo Progresso – PA.

Fonte: Folha do Progresso

