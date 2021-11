Menina de dois anos cai em poço e mãe pula para salvá-la no MT

Os bombeiros usaram vários equipamentos para resgatar as mãe e a criança — Foto: Arquivo pessoal/Paullan

Criança estava brincando com uma boneca que caiu no poço. Ela olhou para o brinquedo, se desequilibrou e caiu na cisterna.

Uma menina de dois anos caiu em uma cisterna nesta sexta-feira (19), em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá. A mãe dela pulou no poço para salvá-la e a família chamou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate das duas.

De acordo com os bombeiros, a menina estava brincando com uma boneca que caiu no poço. Ela olhou para o brinquedo, se desequilibrou e caiu na cisterna.

No momento, a mãe estava fazendo almoço e outra criança viu que ela havia caído e chamou a mãe dela.

Ao ver a filha se afogando, a mãe pulou para tentar salvá-la.

O poço possui em torno de 8 metros de profundidade. De acordo com um bombeiros que estava no local do resgate, a mãe teve um ato heroico para salvar a filha.

“Foi um ato heroico porque tinha manilhas dentro do poço e ela poderia ter morrido na queda, mas ela só pensou em salvar a filha, foi uma heroína”, contou.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, a mãe já estava no poço segurando a criança. Os bombeiros utilizaram vários equipamentos para resgatar a mãe e a menina.

A mãe disse que estava sentindo dores na região pélvica e na perna esquerda. Por causa disso, foi solicitado o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para atendimento médico.

Elas foram encaminhadas ao Hospital Regional.

Por g1 MT

19/11/2021 18h09

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...