Recebimento itinerante de embalagens vazias de defensivos agrícolas acontece em Novo Progresso e Castelo de Sonhos

Nos dias 30 e 31 de agosto, acontece o recebimento itinerante de embalagens vazias de defensivos agrícolas em Novo Progresso e Castelo de Sonhos. (Foto: Divulgação)

O Recebimento itinerante é uma modalidade temporária de Coleta de embalagens vazias de agrotóxicos que visa facilitar o acesso de produtores rurais à devolução.

A programação dos recebimentos e os locais são divulgados com antecedência pera que os agricultores preparem a e devolvam as embalagens vazias. Os agricultores recebem comprovante de devolução das embalagens, que em seguida são transportadas com segurança a uma unidade de recebimento do sistema para que seja realizada a destinação ambientalmente adequada.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/07/2022/16:20:54

