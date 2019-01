1° Mesa Redonda debate trabalho infantil em Novo Progresso

Aconteceu Ontem dia 28 de Setembro de 2017 às 19:00Hs nas dependências da Câmara Municipal a 1° Mesa Redonda (Cartão vermelho ao trabalho infantil) na cidade de Novo Progresso – PA, encontro realizado através da secretaria de assistência Social pela sua secretaria Michelly Patrícia Munch com parceria da Prefeitura Municipal, SEMED e programa PETECA ( Programa de educação contra o trabalho infantil de crianças e adolescentes).

Nna oportunidade se fizeram presentes da comarca de Novo Progresso O 1° Promotor de Justiça Titular de Novo Progresso Dr. Gustavo Queiroz Zenaide que informou as penalidades para quem explora o trabalho infantil e suas consequências , presença também da juíza de direito também da comarca de novo progresso DRa.Rafaela de Jesus Mendes Morais que na oportunidade ministrou uma palestra sobre o trabalho infantil e seus respectivos prejuízos na formação da criança e adolescente no âmbito social. Estava presente também a secretária de educação Juliana Rosa Bertol da Silva e secretário de governo Braitner Vidovix , após palestra ouve um debate onde foram relatados a importância da intensificação nas escolas do município e trabalhos a serem realizados através da SEMED e assistência social no fortalecimento da erradicação do trabalho infantil na questão dos direitos da criança e do adolescente dando garantias e direitos de estudar e assim levar as crianças no caminho e na direção correta.

Foram debatidos também sobre as penas da lei para quem explora o trabalho infantil e suas consequências, e por fim debatido sobre ações futuras das equipes do município no decorrer dos anos vindouros para intensificar ainda mais estes crimes de exploração, está é uma parceria da prefeitura municipal de novo progresso e seus apoiadores junto ao ministério publico para trazer as garantias e direitos das nossas crianças de novo progresso a terem um futuro digno e melhor.

Fonte: Maurício Nardino.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...