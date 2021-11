Anitta se apresenta na final da Libertadores e fãs elogiam na web

Artista apresentou repertório com os sucessos da carreira e muita dança antes do apito inicial no Uruguai (Foto:Anitta Libertadores /Foto:Raul Sifuentes/Getty Images)

Assim como em 2019, Anitta foi a escolhida para fazer o show de abertura da final da Libertadores neste sábado (27/11). A artista estava com um vestido rosa, curto, e foi acompanhada por quatro dançarinas no palco instalado no centro do gramado do estádio Centenário, no Uruguai.



Desta vez, a cantora apresentou sucessos da carreira como Bola Rebola, Me Gusta, Combatchy e Baile de Favela. Além de cantar as músicas, ela também fez coreografias ao lado das dançarinas. A apresentação teve cerca de 10 minutos.

um dos maiores símbolos de sucesso da música brasileira dando mais um orgulho pro nosso país ANITTA NA LIBERTADORES pic.twitter.com/G08eoUIW54 — luke 🅴 (@ilukerios) November 27, 2021

Anitta é sempre escolhida pra representar o Brasil, ela é nosso orgulho! ♥️🇧🇷

ANITTA NA LIBERTADORES pic.twitter.com/38bTRmrQt0 — André ⚡ (@dominguesdeeh_) November 27, 2021

símbolo de todo o continente ! ANITTA NA LIBERTADORES pic.twitter.com/nY6OlMzHKa — vini (@vinitterx) November 27, 2021

Fonte:Metropoles por:Vinícius Veloso

27/11/2021 17:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...