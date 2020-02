4 estratégias para o sucesso de um empreendedor

(Foto:Reprodução) = As lojas online brasileiras, segundo um estudo de 2018 não apresentam resultados muito positivos. As oportunidades digitais, no entanto, são uma realidade e, para a aproveitar, existem estratégias comprovadamente eficazes. Conheça 4 estratégias para o sucesso do empreendedorismo em e-commerce.

Hoje em dia, não faltam opções digitais para viver uma vida profissional de sucesso, com um emprego ancorado nas novas tecnologias e na Internet.

Permanentemente conectados pelos celulares e notebooks, nós temos, agora, mais opções do que os nossos ancestrais e uma grande possibilidade de conquistar o sucesso nas áreas preferenciais, dentro desse mundo.

Tudo isso tem feito com que os brasileiros se tornem mais empreendedores e apostem, de forma mais intensa, nas lojas online. O grande número de espaços de e-commerce que todos os dias abre, no entanto, pode não corresponder a uma taxa de êxito positiva.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), num ano em que o crescimento internacional do e-commerce esteve na ordem dos 20% (2018), o Brasil superou as estatísticas e teve um crescimento de 23% nesse setor. Das muitas empresas digitais que abriram, no entanto, estima-se que 60% tenha entrado em falência em menos de um ano e que 80% tenha falhado nos primeiros 18 meses de atividade.

Esses números confirmam o que você já sabe: que estamos falando de um mercado muito saturado, onde a concorrência é intensa e a permeabilidade de novas empresas é, por isso, dificultada.

Apesar de esses números não serem muito positivos, no entanto, os especialistas do setor acreditam que com os parceiros mais indicados, como o Oberlo, e a aplicação de estratégias adequadas às condições atuais do mercado, é possível obter o sucesso. Clique aqui para conhecer os melhores aliados do seu negócio e leia o restante artigo para conhecer as melhores estratégias para o jovem empreendedor online.

Estratégia 1: Crie um nome sonante

A criação da identidade de uma marca é um dos aspetos mais importantes para garantir o sucesso e, por isso, a criação do nome é primordial.

O nome é o primeiro elemento que distingue e apresenta uma marca, sendo, por isso, o elemento com o qual você irá apresentar sua marca a seus clientes.

O nome tem de ser um elemento forte, diferente, distintivo e fácil de identificar e de memorizar, para que a marca consiga permear as restantes e chegar no consumidor.

Atrair a atenção do público é importante e, por isso, deve garantir-se que o nome não é demasiado parecido com os nomes de outras marcas, principalmente se estas forem bem conceituadas. Afinal, isso pode fazer com que o público encare a marca como uma imitação e a evite.

No momento de dar nome ao negócio deve ainda recordar que será necessário alojar o site num domínio com o mesmo nome, pelo que é importante garantir que esse domínio digital se encontra livre.

Estratégia 2: Crie um bom slogan

Marcas bem conhecidas do público, como o McDonalds ou a Nike apostaram em slogans fortes e, hoje, se você pensar nisso, basta ouvir essas frases – “I’m lovin’ it” ou “Just do it” para você ser capaz de identificar as marcas referentes.

Isso acontece porque a mente humana liga muito às sonoridades e tem a capacidade de se entusiasmar com base nestas.

A criação de um slogan interessante é um passo muito importante para que uma empresa chegue aos seus clientes potenciais e crie, neles, apelo pela marca e os produtos que comercializa.

O slogan também é um elemento de identidade. Esse deve ser curto, ter um grande impacto, ser muito direto e bem simples de decorar. A sonoridade, como referimos, é o mais importante, sendo essa sonoridade a permitir que o público ganhe interesse pela marca.

Estratégia 3: Termine a identidade com a parte visual

O mundo é muito visual e, por isso, todos os elementos visuais da sua loja contarão bastante para garantir o seu sucesso.

O design digital tem vários pontos sobre os quais deve debruçar-se numa empresa. Desde a criação de um dos últimos traços de identidade – o logótipo – até à estruturação visual do site e às fotos dos produtos, tudo deve ser considerado para que seja tão visualmente apelativo quanto possível.

Neste caso, o logótipo realmente é um dos elementos mais importantes, já que se trata da imagem que irá permitir que o cliente reconheça a marca, mesmo sem ver o seu nome e sem ouvir o seu slogan.

Estratégia 4: Aproveite as ferramentas disponíveis na mídia social

Todo o mundo sabe que os celulares e os seus aplicativos são fundamentais para a vida. Hoje, quase todos usamos redes como o Instagram ou o Facebook e esses espaços podem ser aliados na difusão da sua marca.

Aposte numa boa gestão de mídia social para apresentar a marca a ainda mais pessoas, fazendo postagens gratuitas ou patrocinadas nesses meios.

