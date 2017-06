79% do público prioritário são vacinados contra a gripe no Pará

A campanha terminou na última sexta-feira (9). Meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de 90% de 1,6 milhão de pessoas.

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (12) o balanço final da campanha de vacinação contra gripe e 79% do público prioritário se vacinaram no Pará. A campanha terminou na última sexta-feira (9), em todo do Brasil. A meta estipulada pelo Ministério era de que 90% de 1,6 milhão de pessoas fossem vacinadas no estado.

No Pará, ao final da campanha, foram registrada 1,5 milhão de vacinas. Esse total considera todos os grupos com indicação para vacina, incluindo população privada de liberdade, além da população que não faz parte de nenhum desses públicos prioritários.

A vacina contra a gripe estava disponível na rede pública de saúde desde o dia 17 de abril, totalizando oito semanas de campanha. Neste ano, o Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina para toda a população durante a última semana da campanha para evitar desperdício, já que havia um estoque disponível de 10 milhões de doses. A medida era válida enquanto durassem os estoques da vacina nos estados.

No estado do Pará, 45,9 mil pessoas que não fazem parte do público prioritário se vacinaram. Mesmo com a expansão do público para vacinação neste ano a meta da campanha, que é de 90%, ainda não foi atingida. Os estados que ainda têm doses em estoque podem continuar vacinando a população.

No estado, a adesão do público-alvo está em 68,2% entre as crianças; 87,1% trabalhadores de saúde; 73,9% gestantes; 86,7% puérperas; 87,9% indígenas; 88,47% idosos; e 88,2% entre os professores. Entre as regiões do país, o Sul apresenta maio cobertura vacinal, com 87,3%, seguida pelas regiões Nordeste (84,2%), Centro-Oeste (83,1%); Norte (82,5%) e Sudeste (79,7%).

