7º Encontro de Economia da Ufopa abre inscrições para o evento; Saiba como participar

Unidade Amazônia da Universidade Federal do Oeste do Pará — Foto: Ascom Ufopa/Divulgação

Evento ocorre no período de 29 de outubro a 1º de novembro em Santarém.

“Mudanças Tecnológicas, inovação e economia global: as metamorfoses do capitalismo contemporâneo” é o tema do 7º Encontro de Economia (Enecon) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) que ocorrerá no período de 29 de outubro a 1º de novembro. O evento vai ser realizado na Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e na unidade Amazônia da Ufopa, em Santarém, no oeste do estado.

Faça a inscrição para o Enecon da Ufopa neste link

O Enecon é organizado pelo curso de economia da universidade e tem como objetivo integrar acadêmicos, profissionais e a comunidade em geral para uma socialização que envolve troca de ideias e experiências.

A edição deste ano contará com a participação de professores palestrantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Conselho Regional de Economia (Corecon/PA), entre outros convidados. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do evento.

Por G1 Santarém — Pará

