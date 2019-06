8º BEC comemora 111 anos com formatura e homenagens, em Santarém

Diplomas de ‘Amigo do Batalhão’ foram entregues a personalidades que se destacaram no apoio ao Batalhão Rondon.

Solenidade no 8º BEC celebrou os 111 anos do Batalhão Rondon — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

Cerimônia de formatura e homenagens marcaram as comemorações dos 111 anos do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8° BEC), nesta quarta-feira (12), em Santarém, oeste do Pará. Militares, profissionais dos setores público, acadêmico e privado participaram do evento.

Personalidades que se destacaram no apoio às atividades desenvolvidas pelo Batalhão Rondon foram agraciadas com o diploma “Amigo do Batalhão”, entre elas, a repórter da TV Tapajós, Débora Rodrigues, e a diretora executiva do Sistema Tapajós de Comunicação, Vânia Pereira Maia.

Para Débora Rodrigues, o diploma é motivo de orgulho e um reconhecimento ao trabalho de toda uma equipe. “A gente fica muito feliz em receber esse diploma e certa de que o mérito é de todos os colegas que estão ao nosso lado no dia a dia. É o reconhecimento a um trabalho que não é só meu, é um trabalho de equipe”, declarou.

A história do batalhão

Criado em 4 de junho de 1908, com denominação de 5º Batalhão de Engenharia, teve sediado em Juruena (MT), teve como primeiro comandante, o tenente coronel Cândido Mariano da Silva Rondon. Da sua criação até sua transformação, em 8º Batalhão de Engenharia de Construção, a unidade recebeu várias denominações, e teve sua sede instalada em diferentes cidades do Brasil.

Em 1938, transformou-se em 2º Batalhão Rodoviário, e em 28 de julho de 1970, recebeu sua atual denominação, com sua sede transferida para Santarém com a missão de construir a rodovia BR-163, em seu trecho Santarém/Cachimbo, totalizando cerca de 1.000 km, bem como, preparar a reserva especializada do Exército na região, ajudando, assim, a integrar o oeste paraense ao restante do país.

Atualmente, o Batalhão Rondon está envolvido em duas operações de engenharia. Operação Brigada da Foz que consiste na construção da infraestrutura da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, na cidade de Macapá, Amapá, e a Operação Xingu, obra mais importante executada pelo Exército brasileiro, na qual o 8º BEC está realizando a construção de 65 km entre as cidades de Moraes Almeida e Novo Progresso, ambas no estado do Pará.

“Em 111 anos de rica história que impulsiona a busca permanente pela excelência na execução dos trabalhos técnicos de engenharia, a tradição carrega o desprendimento e o espírito patriótico de nosso primeiro comandante, Marechal Rondon”, disse o comandante do 8º BEC, coronel Marcello Linhares.

