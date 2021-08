Motocicleta furtada no município de Altamira é recuperada pela PRF em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante do crime de receptação, o condutor, o passageiro, bem como o veículo, foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Santarém e apresentados diante da autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

No momento em que foi realizada a consulta da placa nos sistemas da PRF, os agentes constataram que havia um registro de furto ocorrido na cidade de Altamira no ano de 2016.

(Foto:Reprodução) – Durante abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da noite de quinta-feira (26) observou uma motocicleta modelo Honda de cor preta com dois indivíduos na BR-163, KM 984 em Santarém.

