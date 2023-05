A caminho do Maranhão, procurado por tentativa de homicídio é preso em Santarém

Sujeito não teve a identidade divulgada pelas autoridades. (Foto:Divulgação / PRF)

Mandado de prisão do sujeito era de Uruará, no sudoeste do estado

Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio foi preso no domingo, 28, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 995 da BR-230, em Santarém.

A polícia localizou e apreendeu arma, munições e a motocicleta de posse do suspeito.

Por volta das 18h30, a equipe deu ordem de parada a um ônibus interestadual que realizava o itinerário Santarém/PA – São Luís/MA e, durante a abordagem, identificou que um dos passageiros possuía um mandado de prisão pendente de cumprimento, expedido pela comarca de Uruará/PA.

O mandado de prisão foi localizado com base nos sistemas da PRF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Santarém, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis.

