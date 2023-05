Motorista morre após carro colidir contra caminhão na BR-163, em Novo Progresso

O motorista de 28 anos, de um carro de passeio, morreu após uma colisão entre o veículo que dirigia e um caminhão, na manhã desta segunda-feira, 29 de maio de 2023, nas proximidades da comunidade Bandeirante (próximo ao posto da Joice) em Novo Progresso. (Foto: Reprodução tv progresso Facebook)

O motorista do caminhão ficou ileso.

O acidente aconteceu por volta das 05h20min, desta segunda-feira, 29 de maio de2023, o motorista do caminhão saiu ileso é registrou um Boletim de Ocorrência.

O condutor Cloves Viana Ferreira, de 41 anos, do caminhão WV 24 , placa NPO 4380,da cidade de Várzea Grande (MT) , cor banca, de propriedade da Transportadora Munique, disse para polícia que seguia sentido Miritituba no km 332 da rodovia BR 163, se deparou com o veículo vindo na contra mão, ainda tirou o caminhão para outro lado da pista, momento que o veículo Fiat Palio colidiu na frente do caminhão. Cloves disse também que desceu do caminhão e socorreu a criança pegando no colo e levou até a cabine do seu caminhão, a mãe estava com fratura na perna ele não mexeu aguardou a chegada de socorro. Cloves relatou que a mulher pediu para que ele segurasse a cabeça do esposo, o fez até a chegada da ambulância, onde constatou que o motorista estava sem vida.

Para polícia ele afirmou que possivelmente o condutor do veículo de passeio transitava em velocidade acima do permitido, que havia muita neblina, ele perdeu o controle da direção numa curva e invadiu a contramão. O motorista do caminhão não se feriu.

O motorista que morreu foi identificado como Jhon Kenedy Carvalho Batista, ele dirigia um Fiat palio de cor preta, placa JIG 9632 da cidade de Brasilia-DF, saiu da comunidade de Santa Julia (distante 25 km de Novo Progresso), acabou colidindo de frente com um caminhão, morreu no local. Funcionários da empresa Via Brasil-BR 163 prestou primeiros socorros. O motorista ficou preso as ferragens e foi preciso cortar parte da lataria para retirar o corpo. No veículo o motorista Jhon Kennedy de 28 anos, a esposa Nidelli Lima Ferreira, de 23 anos, e a filha E.C.F. de 2 anos. Mãe e filha estão hospitalizadas, no Hospital Municipal, estado de saúde ainda não foi divulgado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/05:59:40

