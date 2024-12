Foto: Reprodução | Flagra aumentou medo das mulheres e meninas moradoras do bairro

Câmeras de segurança flagraram um homem, ainda não identificado, perseguindo uma menina de 12 anos pelas ruas do bairro Brasil Industrial, no Barreiro, em Belo Horizonte. O suspeito segue a adolescente com o órgão genital para fora, enquanto se masturba. O registro é de 22 de novembro e, segundo a Polícia Militar, não foi confeccionado boletim de ocorrência sobre a importunação sexual.

O vídeo foi revelado pelo portal da região, Barreiro Notícias. Nas imagens, é possível notar que estava chovendo no momento da perseguição. A menina caminha sozinha, com um guarda-chuva, e acelera o passo ao perceber que estava sendo seguida.

Logo atrás da adolescente, o homem caminha com o órgão genital para fora da calça, enquanto se masturba. O caso chamou atenção dos moradores do bairro, principalmente mulheres e meninas, que mostraram indignação nas redes sociais. “Tadinha, fico imaginando a sensação ruim que ela sentiu. Medo, desespero”, comentou uma mulher pelo Instagram.

“Meu Deus, na rua de cima da minha casa, local onde eu passeio quase todos os dias com minha cachorrinha. Não estamos seguras nem próximo da nossa residência”, escreveu outra moradora do Barreiro.

Vídeo: homem persegue menina de 12 anos enquanto se masturba em rua do Barreiro, em BH Leia mais: https://t.co/QoL1wXpJpG Vídeo: R7 pic.twitter.com/OgqPwtBudm — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 4, 2024

Em casos de importunação sexual ou outros abusos contra mulheres e meninas, as Polícias Militar e Civil recomendam que seja feita a denúncia e o registro de boletim de ocorrência para que o suspeito seja responsabilizado. Veja abaixo.

Saiba onde pedir ajuda

Ligue 180 – Para orientação às mulheres em situação de violência e denúncia

Ligue 190 – Se ouvir gritos ou sons de briga e para emergências

Ligue 192 – Para emergência médica

Disque 100 – Para casos de agressões a crianças e idosos

Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência (Nudem-BH). Contato pelo e-mail nudem@defensoria.mg.def.br ou pelos telefones: (31) 98475-2616 / 98464-3597/ 98239-8863 / 98306-1247

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher: 3330-5752

Centro Especializado de Atendimento à Mulher Benvinda: (31) 98873-2036/ ceambenvinda@pbh.gov.br

Centro Risoleta Neves de Atendimento (Cerna): (31) 3270-3235 / 3270-3296

Casa de Referência da Mulher Tina Martins: (31) 3658-9221 ou pelo e-mail casatinamartins@gmail.com

Promotoria de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (31) 3337-6996/ mariadapenha@mpmg.mp.br

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de BH

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/10:03:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...