A pedido de morto, velório tem chope à vontade

“As coisas aconteceram como ele queria. Nós bebemos e relembramos todas as histórias boas que vivemos com ele, sem tristeza e negatividade”, disse o amigo

Ari lutava contra um câncer no pâncreas. No leito de morte, ele pediu para ser cremado.

Ari Gonçalves Soares, de 56 anos, morreu na noite da segunda-feira (5) e teve um de seus últimos pedidos atendido. O velório de Ari foi realizado em Flórida Paulista, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (6), com dois barris de chope colocados no local para familiares e amigos pudessem beber.

