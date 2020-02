Professor é espancado após aparecer fazendo sexo oral em dois homens; veja o vídeo!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal Meio Norte

Em entrevista à imprensa local, Luiz Carlos contou que as imagens que começaram a circular na internet mostram ele fazendo sexo em local público com jovens. Ele disse que se arrepende de ter feito isso, mas que o caso não seria tão grave como o dele se um casal heterossexual fizesse a mesma. “Foi uma coisa bem rápida, mas eu duvido que aconteceria alguma coisa se fosse um homem e uma mulher”, afirmou.

(Foto:Reprodução) – Um professor da cidade de Serra Branca, no interior da Paraíba , foi espancado com pedaços de madeira e chicotes após um vídeo em que ele aparece tendo relações sexuais com outros rapazes viralizar na internet.

