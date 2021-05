Polícia prende suspeitos por “disciplinar” jovem com tiro na nuca

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com depoimento dos acusados, a vítima foi levada ao local, onde seria morta, por volta de 23h do último domingo. Eles saíram de um bar, em duas motocicletas, até o local onde a jovem foi morta. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Erica Silva foi executada com um tiro na nuca na margem de um igarapé, no loteamento Jardim Liberdade. A jovem foi ‘disciplinada’ por uma facção criminosa por envolvimento na morte “Jack” em Ourilândia do Norte, cidade vizinha de onde o crime ocorreu.

