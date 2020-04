Produtores rurais recebem atendimento online em tempos de coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os produtores rurais estão recebendo ações de atendimentos mesmo no período de pandemia do novo coronavírus. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) investimente em trabalho remoto a e-mail e aplicativos, inclusive possibilitando a emissão das Guias de Trânsito Animal e Vegetal (GTA e GTV) online.

You May Also Like