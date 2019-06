Seis são presos após “arrastão” em ponto de ônibus em Tailândia

Produto do roubo foi levado à delegacia (Foto:Reprodução)

Com o grupo, polícia encontrou celulares, motos e duas armas

Seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (19), em Tailândia, nordeste do Pará, por, segundo a Polícia Militar, serem integrantes de uma quadrilha que atua nas rodovias da região, assaltando pontos de van e ônibus. Elizael Pereira da Silva, Mateus Nunes Rodrigues, Felipe do Carmo de Carvalho, Raimundo Renício, Eduardo dos Santos Dias e Jaqueline Barata da Silva foram levados à delegacia, onde foram autuados juntamente com o produto dos roubos.

Segundo o registrado em boletim de ocorrência, por volta de 10h, Policiais Militares levaram o grupo que estava praticando o crime de roubo, na modalidade conhecida como “arrastão”. Eles utilizavam três motocicletas, sendo uma modelo Honda Pop e duas Honda Fan, além de duas armas de fogo.

Na manhã de hoje, eles assaltaram as pessoas que estavam na parada de van do distrito de Palmares, em Tailândia, roubando aparelhos como tabletes e celulares, de pelo menos oito pessoas, além de um cheque de R$ 43.000,00 que estava na carteira de uma das vítimas.

Com os presos, foram encontrados todos os aparelhos celulares das vítimas , além de seis aparelhos. Também foi encontrado um par de caixas de som, um computador notebook, relógios e as duas armas de fogo, uma pequena de fabricação artesanal e um revolver calibre.38.

Após o roubo da parada de van, por volta de 5h da manhã, as vítimas procuraram o destacamento da PM de Palmares e noticiaram o ataque, dando as características dos ladrões. A PM foi até a casa de um deles, que já estava no radar da polícia por outros crimes, já que uma denúncia dizia que a casa dele seria ponto de apoio dos assaltantes, e lá encontraram todos os suspeitos.

As vítimas reconheceram o grupo e todos foram detidos, levados para a Delegacia de Polícia de Tailândia.

