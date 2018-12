ABUSO DE AUTORIDADE-Vídeo: policiais armam confusão após assediarem mulher casada em Tucuruí

(Foto: Reprodução) -Quatro policiais civis estão sendo denunciados por abuso de autoridade após armarem uma confusão durante uma festa em um bar de Tucuruí, sudeste paraense, na madrugada do último dia 15.

A denúncia é grave e as vítimas pediram para terem os nomes preservados por medo de represálias. Tudo começou quando o grupo de agentes começou a aliciar a esposa de uma das vítimas.

“Eu tinha ido cumprimentar a banda, e quando voltei encontrei ela chorando muito, dizendo que eles a tinham desrespeitado, falando coisas obscenas. Foi então que decidi pedir explicações, mas eles já vieram me agredindo e dando tiros pra cima”, conta.

Segundo a vítima, a todo momento os homens gritavam que eram policiais e que iriam matá-lo caso denunciasse o caso. “Me chamaram de finado, que iriam me matar, e diziam pra todo mundo que tentava apaziguar que eram policiais”, diz.

Câmeras de vigilância do local captaram parte da confusão.

Em um dos momentos é possível ver o suposto policial sacar uma arma.

As vítimas foram no mesmo dia registrar um Boletim de Ocorrência do caso.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que disse desconhecer o caso.

Veja:

