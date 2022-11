Ação integrada desarticula quadrilha suspeita de diversos crimes no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Uma operação integrada realizada pela Polícia Militar, por meio do 19° Batalhão da Polícia Militar e do 3° Batalhão de Missões Especiais (3° BME) e agentes da Polícia Civil, resultou na apreensão de armas de fogo e entorpecentes na zona rural do município de Mãe do Rio, região nordeste do Estado.

Um total de 40 agentes participaram da ação que tinha o objetivo de desarticular uma quadrilha suspeita de cometer diversas ações criminosas como furtos, roubos, homicídios e tráfico de drogas, nos municípios da região. Um levantamento realizado na área apontou que pelo menos 15 suspeitos estariam escondidos em casas na região de mata, próxima à comunidade São Benedito.

As equipes foram divididas para evitar fugas dos suspeitos e verificar uma maior extensão da área. Durante o cerco, um homem, que estava em uma casa, atirou contra os agentes, houve uma troca de tiros, onde o suspeito foi atingido, ele foi socorrido para uma unidade de saúde, porém morreu durante o atendimento.

Próximo ao local ďo confronto os agentes encontraram duas espingardas, com munições intactas e deflagradas e 20 tabletes de maconha prensada, pesando 20.054 kg, além de 15 gramas de Oxi e dois aparelhos celulares.

Durante a apresentação do fato na delegacia de Polícia Civil do município de Mãe do Rio, foi verificado que o suspeito respondia por dois homicídios, um no Estado do Maranhão e outro no interior do Pará.

