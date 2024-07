De dentro de presídio pernambucano, homem pede PIX e ameaça mulher no Pará

Preso telefonou para a vítima e exigia mil reais em transferência por PIX. — Foto: Reprodução/RPC

O suspeito responde a processo por homicídio e alegou que ganha até R$ 8 mil por dia com golpes nas redes sociais.

A Polícia Civil do Pará identificou o homem que ameaçou e tentou extorquir uma mulher, pelas redes sociais, em Cametá, na região nordeste do Estado. Através de uma ligação pelo aplicativo Whatsapp, Daniel Costa da Silva exigia que a vítima transferisse a quantia de R$ 1 mil por PIX. O detalhe é que ele está preso em Igarassu (PE), onde responde a processo por homicídio.

As investigações sobre o caso começaram há quase três meses. A vítima não conhece o suspeito, mas atendeu a ligação que ele fez no dia 10 de abril de 2024, por volta das 23 horas.

Daniel teria acusado a mulher de tê-lo denunciado por tráfico de drogas e a ameaçou de morte caso não fizesse o pagamento do valor exigido. As ameaças também se estendiam à família da vítima.

O suspeito repassou o número do CPF dele como sendo a chave para que a vítima fizesse a transferência por PIX. O número do documento foi a peça-chave para que a polícia o identificasse e descobrisse que ele está num presídio no Estado de Pernambuco.

A distância entre Igarassu (PE) e Cametá (PA) é de 2.247 quilômetros.

A equipe de investigação que atua no caso, no Pará, acionou a Polícia Civil de Pernambuco e repassou a ocorrência.

Segundo a Polícia Civil do Pará, na última segunda-feira (8), a polícia penal de Pernambuco revistou a cela onde Daniel Costa da Silva está preso e encontrou o telefone celular.

O suspeito teria confessado os golpes nas redes sociais, entre eles o que tentou aplicar contra a paraense.

Segundo o preso teria dito à polícia, estes golpes lhe rendiam entre seis a oito mil reais por dia. As vítimas são de vários estados brasileiros.

O g1 Pará solicitou um posicionamento para a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) de Pernambuco, responsável pelo presídio de Igarassu, e aguarda um retorno sobre o caso, em especial sobre o custodiado dispor de um celular com acesso à internet dentro da unidade prisional.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/08:58:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...