Acidente envolvendo cinco veículos deixa 11 feridos na BR-163

(Foto:Reprodução) – A situação foi registrada na tarde deste domingo (27)

Onze pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (27), em um acidente que envolveu um três carretas, uma van e um Prisma na BR-163, em Várzea Grande. O tráfego na região precisou ser bloqueado para trabalho das equipes de resgate e perícia.

O grave acidente foi registrado por volta das 15h, no km 443 nas proximidades da empresa Biodiesel, região do Trevo do Lagarto.

Ainda não se sabe como se deu a batida. Conforme informações da Rota do Oeste, o motorista da Van foi encontrado preso às ferragens. Ele e outros sete passageiros foram encaminhados ao hospital.

No carro havia três pessoas, todas ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. Não se sabe o atual estado de saúde delas.

Já nos veículos de carga, todos os motoristas saíram ilesos e assinaram o termo de recusa a atendimento médico.

Por conta da batida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou as pistas para trabalho de resgate e perícia. O trafego deverá ser liberado em breve na região.

As circunstâncias do acidente deverá ser apurada. (Com informações do Reporter MT).

Jornal Folha do Progresso em 28/11/2022/10:40:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...