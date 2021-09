Acho que vou morrer”: homem que tinha destino a cidade de Novo Progresso desaparece após mandar mensagem

Família está preocupada após o desaparecimento de Evandro (Foto: Reprodução)

Acho que vou morrer”: homem desaparece após mandar mensagem

“Mistério” -Homem teria pego ônibus na rodoviária de Ananindeua. O último contato com a família foi no dia 31

Um morador de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado, está desaparecido desde domingo (29). Evandro da Trindade Silva saiu de casa rumo a cidade de Novo Progresso, no sudoeste paraense, onde tinha uma suposta proposta de emprego numa fazenda chamada Ricon.

A família de Evandro registrou um boletim de ocorrência e pede ajuda para encontrar o rapaz. Os familiares dizem que Evandro enviou uma mensagem na terça-feira (31), na qual ele informava que corria perigo.

Ainda segundo informações de familiares, Evandro teria pegado um ônibus na rodoviária de Ananindeua para seguir viagem. Evandro ainda chegou a informar que teria passado pela cidade de Trairão e depois por Rurópolis, e a última mensagem recebida pela família foi na terça.

“Corro perigo, não sei se chego vivo estou tentando voltar. Vou sair de área, não posso atender ligações. Tô com medo, acho que vou morrer”, dizia a mensagem enviada por Evandro.

A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que investiga o caso. Qualquer informação sobre o paradeiro de Evandro você pode falar com a Aline, através do número (091) 98528-7495, ou com o Renato, através do número (091) 99112-9092.

