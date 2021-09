Prefeito de Novo Progresso decreta ponto facultativo na segunda-feira, 6, véspera do feriado da Independência

Decreto foi publicado em Diário Oficial nesta quinta-feira (02/09). Folga do dia 6 vale para todas as repartições públicas da prefeitura, bem como, autarquias e fundações.

A prefeitura de Novo Progresso decretou ponto facultativo na segunda-feira (6), um dia antes do feriado nacional de 7 de setembro, data que celebra 199 anos da independência do Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial Municipal desta quinta-feira (2).

A folga vale para todas as repartições públicas da prefeitura, bem como, autarquias e fundações. Segundo a administração municipal, os órgãos que atuam em serviços essenciais vão funcionar em turnos de revezamento, sem interromper a continuidade dos serviços prestados.

Conforme a prefeitura, o retorno integral das atividades em todos os órgãos municipais acontece na próxima quarta-feira (8), horário comercial.

Leia o Decreto

Decreto Municipal nº. 073/2021 – GPM/NP

“DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO, ESTADO DO PARÁ no uso de suas atribuições legais,

conferidas pela Lei Orgânica do Município e Constituição Federal, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder PONTO FACULTATIVO no Município de Novo Progresso no dia 06(seis) de Setembro de 2021, devido a comemoração da Independência Brasileira (dia 07 de setembro), retornando seu funcionamento normal no dia 08 (oito) de setembro de 2021.

Parágrafo Único – Excetuam-se do disposto neste artigo, os serviços essenciais que, pelas suas naturezas, não poderão sofrer alterações, inclusive de atendimento ao público, que deverão funcionar normalmente sem percepção de horas-extras, sendo cada Secretário responsável pela adequação de sua pasta.

Art. 2º – Cada Secretário ficará responsável pela elaboração das estratégias para que não ocorram quaisquer prejuízos ao serviço público.

Art. 3º – Os efeitos deste decreto entram em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo

Progresso, aos 02 de setembro de 2021.

Gelson Luiz Dill Prefeito Municipal

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO



