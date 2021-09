João Bosco e Gabriel farão 13 shows em Setembro,dia 25/09 em Novo Progresso PÁ.

João Bosco e Gabriel farão 13 shows em Setembro, no dia 25/09 em Novo Progresso PÁ, local não foi divulgado, veja abaixo agenda da dupla.(Foto:Divulgação) –

Os cantores João Bosco e Gabriel se destacam como uma das referências atuais do sertanejo. Com grandes sucessos no topo do ranking de todas as plataformas, a dupla ultrapassou milhões de visualizações no Youtube, como “Alô Ex Amor”, que soma mais de 183 milhões de views e “Localiza Aí Bebê” com mais de 35 milhões de views. Ao todo já são milhares de fãs que seguem ansiosos para as apresentações presenciais. E a retomada acontece a partir de hoje, 3 de setembro, em Cascavel, Paraná, seguindo para outras cidades do país até o final do mês.

Paraná, São Paulo, Goiás, Brasília, Mato Grosso e Roraima são apenas alguns dos lugares que a dupla sertaneja se apresentará, seguindo todos os protocolos da OMS para cumprir com as normas de segurança.

O repertório de João Bosco & Gabriel – Tour 2021 é composto por grandes hits que resumem toda a história de carreira: Alô Ex Amor, Localiza Aí Bebê, Ela Sofre Diferente e também músicas de grandes ídolos da dupla: Batom de Cereja, Zero Saudade, Com Ou Sem Mim, Meu Pedaço de Pecado, Alô Ambev, Rolê e muito mais.

Ao todo, são 13 shows repletos de surpresas e canções contagiantes.

Na estrada:

03/09, em Cascavel, Paraná.

04/09 – Toledo, PR.

06/09 – Ponta Grossa, PR.

07/09 – Irati, PR.

10/09 – São José do Rio Preto, SP.

11/09 – Fernandópolis, SP.

17/09 – Anápolis, GO.

18/09 – Brasília, DF.

19/09 – São Sebastião, DF.

24/09 – Morais de Almeida, PA.

25/09 – Novo Progresso, PA

26/09 – Peixoto de Azevedo, MT

30/09 – Vilhena, RO.

Para conferir estas apresentações tão aguardadas pelo público, veja as disponibilidades dos shows nas plataformas de vendas digitais e no Instagram oficial dos cantores @joaoboscoegabrieldupla.

Por Luigi Civalli

