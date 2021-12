Acidente com Camaro vermelho e outros seis carros deixa feridos em avenida na Grande BH

Segundo bombeiros, nove pessoas ficaram feridas, na Avenida Dionísio Gomes, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (25).

Câmera flagra momento exato de acidente com camaro vermelho em Minas

Acidente com camaro vermelho e outros seis carros deixa feridos, na Avenida Dionízio Gomes, no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde deste sábado (25). (As informações são do G1 MG)

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao menos, nove pessoas ficaram feridas.

A Secretaria Municipal de Saúde, informou que 4 pessoas receberam alta pela médica, no local. Quatro vítimas foram encaminhados para o Hospital São Judas Tadeu. Duas já tiveram alta e outras duas permanecem em observação.

Até as 13h15, os militares não haviam divulgado o estado de saúde das vítimas, nem a dinâmica do acidente.

Bombeiros disseram que houve vazamento de combustível na via e havia risco de explosão.

Às 15h, os militares contaram que desligaram as baterias do carros e aplicaram serragem na avenida para eliminar os riscos de explosão.

A Polícia Militar informou às 15h20 que um motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil com sintomas de embriaguez. O militar não soube dizer qual carro o motorista dirigia, no momento do acidente.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e bombeiros foram até o local.

O g1 procurou a Polícia Civil para saber informações da prisão e das investigações do acidente.

