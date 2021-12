Rapaz é levado por enxurrada e morre afogado ao cair em esgoto sem tampa, em Marabá

Morte ocorreu na véspera do Natal.

Homem morre afogado em Marabá

A véspera de Natal, na sexta-feira (24), foi trágica para uma família em Marabá, no sudeste do Pará. Um jovem de 19 anos foi arrastado para um bueiro, em uma rua no núcleo Cidade Nova.(AS informações são do G1)

Ele foi identificado como Walisson Felipe. O rapaz se desequilibrou durante uma brincadeira na chuva e foi arrastado. A família e vizinhos ainda tentaram retirar a tampa do esgoto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o rapaz já havia morrido por afogamento.

