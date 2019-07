(Foto:WhatsApp) -Acidente entre 05 carretas deixa feridos na BR-163 no Distrito de Caracol

Devido ao grande fluxo de carretas pela BR-163, vários acidentes são registrados. Neste sábado, 27, aconteceu mais um, nas proximidades do Distrito de Caracol, município de Trairão.

Segundo informações apuradas, o acidente aconteceu por volta das 18 horas deste sábado, 27, envolvendo 05 carretas. No acidente, dois adultos e uma criança ficaram feridos, foram socorridos levados ao Hospital Municipal de Trairão.

Policiais militares do distrito de caracol foram ao local, controlaram o trânsito, que por algum tempo foi interrompido.

As carretas envolvidas no acidente ficaram bastantes danificadas, são carretas que transportam soja do Mato Grosso ao Porto do Distrito de Miritituba, em Itaituba. São aproximadamente mil carretas fazendo esse transporte diário.

