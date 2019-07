Avião com três pessoas cai após decolagem no Cripurizão – Piloto de Novo Progresso

Um avião com três pessoas a bordo caiu após de colagem em Cripurizão, na tarde deste sábado(27).

A aeronave estava sendo comandada pelo piloto de Novo Progresso Davi,com três passageiros.

O avião, prefixo PT JDC, caiu minutos depois de decolar da pista do distrito de Cripurizão distrito de Itaituba, na tarde deste sábado (27), ele tinha como destino à cidade de Itaituba. Segundo informações , o avião caiu após decolagem.



As causas do acidente ainda não foi revelada, uma perícia na aeronave pode esclarecer se houve falha mecânica.

Conforme divulgou a família do piloto “Davi”para o Jornal Folha do Progresso, as vitimas foram transferidas de avião, para a cidade de Itaituba ainda na tarde deste sábado (27), o piloto sofreu fratura no nariz e na perna , passa bem, os passageiros entre eles um mulher ficou ferida e esta internada no hospital daquela cidade outras duas pessoas sofreram escoriações estão fora de risco de morte. Populares fizeram o resgate das vitimas.

Aguardem mais informações

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...