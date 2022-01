Acidente entre carretas e caminhonete deixa 6 feridos na BR-163

A colisão envolvendo duas Volvos FH (uma branca e outra preta) e uma Toyota Hilux branca foi registrada, há pouco, no quilômetro 860 da rodovia federal. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Diego Reis, seis pessoas ficaram feridas, e foram encaminhadas ao hospital.

Duas foram socorridas pela concessionária Rota do Oeste, que deu apoio no atendimento fora do trecho de concessão e outras quatro pelos bombeiros. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas, nem a cidade onde residem. As informações são do Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Osvaldo Pereira/SBT Sinop – atualizada às 9h19)

O acidente foi registrado a cerca de cinco quilômetros do bairro Camping Clube, sentido ao município de Itaúba, já fora do trecho administrado pela concessionária.

A versão apontada inicialmente e, que ainda será investigada, é que houve colisão entre as duas carretas e com isso derramamento de soja na pista.

Em seguida, a caminhonete teria deslizado na carga derramada e acabou capotando, parando com as rodas para cima, às margens da rodovia. Esta versão ainda será apurada.

Com o impacto, a Volvo preta ficou com a lateral danificada, enquanto a caminhonete teve danos na parte do teto, capô. Um boletim de ocorrência deve ser registrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Neste domingo, em Sinop, foi sepultado José Diogenes Meira, 53 anos, que estava em uma caminhonete envolvida no acidente com uma carreta, na 163, nas proximidades do Camping Clube. Em Sorriso, ontem à noite, houve acidente com moto e o condutor morreu.

17/01/2022

