Dia Mundial da Preguiça: Os brasileiros ficaram mais preguiçosos em 2023?

No dia 20 de agosto, em vários lugares do mundo, é comemorado o Dia da Preguiça*. Por isso, aproveitando o evento, os especialistas do serviço Maxim no Brasil fizeram um levantamento sobre a demanda por serviços que permitem aos usuários do aplicativo serem um pouco preguiçosos, por meio da ajuda de nossos motoristas colaboradores.

Dentre esses serviços, temos: “Motoboy” – transporte rápido e prático de documentos, encomendas ou mercadorias; “Eco Entregas” – entregas a pé ou de bicicleta (sem emissão de CO2 e outros gases tóxicos); “Compramos e Entregamos” – compra e entrega de mercadorias, medicamentos e mantimentos; “Entrega de carro” – transporte de documentos e mercadorias de carro.

A dinâmica dessas ordens de serviço revelou-se muito positiva, pois a média anual de entregas de moto (Motoboy) neste ano é 25% maior que no ano passado. Além disso, a quantidade de entregas pela forma ecológica é 7 vezes maior. O serviço de compra de mercadorias (Compramos e Entregamos), para o mesmo período de tempo, foi 2,5 vezes mais solicitado, e houve, ainda, 3,6 vezes mais entregas de carros.

Quando se trata de viagens de carro, as pessoas se tornaram menos propensas a percorrer distâncias curtas a pé: elas preferem chamar um carro pelo aplicativo mesmo quando é possível caminhar até o local desejado. Os pedidos para uma distância inferior a 1 km aumentaram 6% em relação ao ano passado.

Os dados sugerem que os brasileiros estão tentando tornar suas vidas mais confortáveis e convenientes. Se não há tempo e energia para carregar coisas, por que não pedir por entrega? Quando você precisar comprar comida, remédio, ou simplesmente ir a algum lugar, é mais fácil chamar um entregador ou pedir uma viagem de carro ou moto pelo aplicativo.

A Maxim ajuda as pessoas a economizar seus recursos e a solicitar uma variedade de serviços no aplicativo de forma rápida e prática e, no Dia da Preguiça, isso pode ser uma mão na roda.

*O Dia Mundial da Preguiça surgiu na Colômbia, em 1984. As pessoas costumavam vestir pijamas e sair para participar do festival de música. Desde então, este feriado adquiriu status internacional.

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

