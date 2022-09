Criança de quatro anos morre com suspeita de hantavirose em hospital de Novo Progresso

Uma criança de apenas quatro anos de idade não resistiu e acabou indo a óbito, ao que tudo indica, após contrair hantavirose. Conforme as informações repassadas à reportagem, os familiares da criança deram entrada no Hospital Municipal por volta das 03h00min desta quinta-feira,1 de setembro de 2022,às 04h30min desta madrugada, a morte foi confirmada.

A menina Sara Vitoria de quatro anos morreu por volta das 04h30min desta quinta-feira, após dar entrada, no hospital municipal de Novo Progresso. Conforme informação a criança havia se recuperado recentemente de Covid-19, ao dar entrada no hospital com dificuldade de respirar, em seguida uma parada cardíaca, foi tentado reanimá-la, sem sucesso e veio a óbito.

Segundo hospital, a suspeita é que a criança contraiu hantavirose, doença transmitida pelo rato-silvestre. “A criança foi internada às 03h00min com falta de ar e dores pelo corpo, sintomas característicos da doença”, disse a direção do Hospital.

Ainda conforme informou o hospital o caso é considerado suspeito, material foi coletado para exames.

Resultados de exames são aguardados para atestar se de fato a causa da morte da criança de quatro anos foi provocada pelo hantavírus.

