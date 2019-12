Acidente entre duas motocicletas deixa uma pessoa morta e duas feridas na BR-163

Acidente entre duas motocicletas deixa uma pessoa morta e dois feridos na BR-163 — Foto: Polícia Civil/Divulgação

José Carlos Sousa dos Santos morreu antes da chegada de socorro. Ele trafegava com a namorada Viviane Moreira Frota quando foram surpreendidos por outra motocicleta

Um acidente entre duas motocicletas, na BR-163, próximo à saída para o município de Itaituba, sudoeste do Pará, deixou uma pessoa morta e duas feridas, na manhã de quarta-feira (4).

De acordo com informações da polícia, a vítima José Carlos Sousa dos Santos trafegava com a namorada Viviane Moreira Frota em sua motocicleta, quando foram surpreendidos por outra moto que estava na contramão da via e era conduzida pelo motociclista conhecido apenas como João.

Segundo a polícia, o motociclista José Carlos veio a óbito ainda no local do acidente e a passageira Viviane sofreu apenas ferimentos leves e escoriações pelo corpo, onde foi encaminhada para o Hospital Municipal de Rurópolis para receber atendimento médico.

Ainda de acordo com a polícia, a outra pessoa envolvida no acidente não apresentou nenhum documento no momento em que foi solicitado, e que possivelmente teria fraturado a perna direita. João também foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as causas do acidente.

Por G1 Santarém — PA

05/12/2019 18h57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...