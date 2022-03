Hospital Regional do Tapajós está com vagas abertas para Técnico de Enfermagem

Vagas são para contratação imediata; saiba como enviar seu currículo. (Foto:Divulgação HRT)

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), localizado em Itaituba, está com vagas abertas para contratação imediata de profissionais da área de Técnico de Enfermagem. As inscrições ocorrem até próxima sexta-feira, dia 25 de março. (A informação é de ASCOM /HRT)

Os interessados devem estar com o registro do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) ativo. As contratações estão ocorrendo por meio da análise curricular. Os interessados precisam enviar o currículo para o e-mail: selecao@itaituba.institutomaissaude.org.br

O valor salarial é de R$ 1.212,00 + bonificação. A escala de trabalho é 12hx36h.

Para mais informações os candidatos podem entrar em contato com o setor de recursos humanos do HRT pelo WhatsApp (93) 99216-7350.

